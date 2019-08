Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Dienstag (27.08.2019) die Windschutzscheiben an insgesamt vier geparkten Autos sowie eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses beschädigt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schlug der Unbekannte in der Fleiner Straße die Scheiben zwischen 03.00 Uhr und 05.00 Uhr ein. Laut Angaben eines Zeugen, der lediglich den Lärm und nicht die eigentliche Tathandlung wahrgenommen hatte, ist es möglich, dass ein weiterer bislang noch unbekannter Zeuge den Täter bei seiner Tat gesehen und sogar fotografiert haben soll. Bei diesen unbekannten Zeugen soll es sich um einen dunkelhäutigen Jungen gehandelt haben. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 4.500 Euro. Zeugen, insbesondere der unbekannte Junge, werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

