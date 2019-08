Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall mit Verletzter Fußgängerin - verursachender Fahrradfahrer flüchtet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, 19.08.2019, gegen 10 Uhr, ereignete sich vor der Zulassungsstelle in der Hindenburgstraße in Neustadt an der Weinstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 74 Jahre alte Fußgängerin aus Neustadt/ Wstr. verletzt wurde. Ein Fahrradfahrer fuhr auf dem Gehweg Richtung Bezirksregierung entlang und stieß in Höhe des Eingangs zur Zulassungsstelle mit der Frau zusammen. Die Frau stürzte und kam zunächst nicht alleine hoch. Der Fahrradfahrer fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Ihr wurde von einer weiteren Dame wieder auf die Beine geholfen, die sie dann auch nach Hause brachte. Da die Frau durch den Unfall verletzt wurde, wurde sie von ihrem Ehemann ins Krankenhaus gebracht. Hier wurden Prellungen und Frakturen festgestellt, die auch weiterer Behandlung bedürfen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben könne, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße, per E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de oder telefonisch: 06321/8540, zu melden.

