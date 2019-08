Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Werkstatt eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter sind am Dienstagmittag (27.08.2019) in eine Werkstatt an der Wiener Straße eingebrochen. Die Unbekannten hebelten gegen 12.40 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Schränke, anschließend flüchteten sie. Ob sie etwas gestohlen haben ist noch nicht bekannt. Ein Zeuge beschreibt die beiden Täter als südländisch aussehende Männer im Alter von etwa 20 Jahren. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell