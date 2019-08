Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Kindertagesstätte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Mittwoch (28.08.2019) in eine Kindertagesstätte an der Fanny-Leicht-Straße eingebrochen. Die Täter verschafften sich gegen 00.55 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Ob etwa gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 in Verbindung zu setzen.

