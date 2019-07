Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Schwerer Verkehrsunfall in Kreisverkehr

Mannheim (ots)

Am Montagnachmittag kam es im Kreisverkehr der Sibylla-Merian-Straße und Oberen Riedstraße zu einem Verkehrsunfall - dabei wurde ein Mann schwer verletzt.

Ein 79-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr um 13:30 Uhr in den Kreisverkehr ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Rollerfahrers, welche eine Vollbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der 31-jährige Fahrer des Leichtkraftrades kam dadurch zu Fall und blieb schwer verletzt auf dem Boden liegen. Nach einer ersten Behandlung durch Rettungskräfte vor Ort kam der Mann mit einem gebrochenen Bein in ein Krankenhaus. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden. Während dem Rettungseinsatz, sowie der anschließenden Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten blieb der Kreisverkehr gesperrt. Der Verkehr wurde bis um 14:40 Uhr umgeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell