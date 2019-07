Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Portmonee in Einkaufswagen aufgefunden - Besitzer wird gebeten, sich bei der Eberbacher Polizei zu melden

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagmorgen kurz nach 7 Uhr fand ein Eberbacher Bürger ein Portmonee in einem Einkaufswagen auf dem Parkplatz des Kaufland in der Straße "Neuer Weg Nord". In dem Portmonee, das der Finder zum Polizeirevier Eberbach brachte, befand sich u.a. Bargeld. Daraufhin geführte Überprüfungen beim Kaufland führten derweil nicht zum Erfolg.

Der Verlierer wird daher gebeten, sich mit dem örtlichen Polizeirevier Eberbach unter Tel.: 06271/92100 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell