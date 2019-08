Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten und hohem Sachschaden

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 27-jähriger Fahrer eines Smart hat am Dienstag (27.08.2019) einen Unfall mit zwei Schwerverletzten und erheblichem Sachschaden verursacht.

Der Unfallverursacher befuhr gegen 17.38 Uhr die Pragstraße abwärts und verursachte, vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit, einen Verkehrsunfall unter Beteiligung von 5 weiteren Fahrzeugen, welche sich auf der rechten Linksabbiegerspur an der roten Lichtzeichenanlage befanden und in die Löwentorstraße abbiegen wollten. Der Smart fuhr auf einen vorausfahrenden Kia auf, welcher seinerseits auf einen bereits wartenden BMW 1er aufgeschoben wurde. Hierbei kippte der Kia auf die rechte Fahrzeugseite. Der BMW wurde im weiteren Unfallverlauf auf einen davor stehende VW Up, dieser auf einen Mercedes C-Klasse und dieser wiederum auf einen Honda Jazz geschoben. Bei dem Verkehrsunfall wurden die 31-jährige Kia-Fahrerin und der 35 Jahre alte VW Up-Fahrer schwer verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Über die genauen Verletzungen ist noch nichts bekannt. Der 27-jährige BMW-Fahrer, der 33-jährige Mercedes-Fahrer sowie die 65-jährige Honda-Fahrerin wurden nicht verletzt. Der 27-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 100.000 Euro geschätzt. Der 27-jährige Unfallverursacher war bereits im Vorfeld dieses Unfalls in weitere Verkehrsunfälle und Verkehrsdelikte involviert. Wegen dieser Delikte, der Fahrtüchtigkeit sowie weiteren Maßnahmen hinsichtlich des Smart-Fahrers sind die Ermittlungen noch im Gange. Es wird nachberichtet.

Stand: 28.08.2019, 00.15 Uhr

