Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Büros und Lagerraum - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen/ -Untertürkheim (ots)

Unbekannte sind zwischen Montagnachmittag (26.08.2019) und Mittwochabend (28.08.2019) in zwei Bürogebäude und in einen Lagerraum eingebrochen. An der Salacher Straße schlugen die Täter zwischen Montagabend gegen 17.00 Uhr und Mittwochmorgen gegen 08.00 Uhr das Fenster eines Büros ein und durchwühlten es. An der Stubaier Straße brachen Unbekannte am Mittwochabend gegen 22.55 Uhr die Eingangstüre eines Büros auf und durchsuchten dieses. Dabei wurden sie von einer Zeugin entdeckt. Trotz des zeitnahen Eintreffens mehrerer Streifenwagen konnten die Täter unerkannt entkommen. Unbekannte schlugen zudem zwischen Montagnachmittag gegen 14.00 Uhr und Mittwochmorgen gegen 09.00 Uhr mit einem Stein das Fenster eines Lagerraumes an der Wasenstraße ein und durchsuchten den Raum. Ob die Täter in den Fällen etwas gestohlen haben ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

