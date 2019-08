Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher überrascht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein bislang unbekannter Mann ist Donnerstagnacht (29.08.2019) gegen 01.30 Uhr in eine Gaststätte an der Bergstraße eingebrochen. Er stieg durch ein geöffnetes Fenster in die Gaststätte ein und versuchte, mit einem dort vorgefundenen Schlüssel in den anliegenden Wohnbereich zu gelangen. Durch die verursachten Geräusche wachte ein Bewohner auf und überraschte den Täter, der daraufhin unerkannt die Flucht ergriff. Eine Täterbeschreibung ist nicht möglich. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

