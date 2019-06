Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autoaufbrüche - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich/Korschenbroich (ots)

Am Dienstag (25.06.) verzeichnete die Kriminalpolizei in Grevenbroich und Korschenbroich mehrere Autoaufbrüche.

In der Zeit zwischen 14:20 Uhr und 15:15 Uhr schlugen Unbekannte "Am Schimmelsbusch", auf dem Parkplatz am Neurather See, die Scheiben eines VW Golf Sportsvan und eines Mini Clubman ein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde in beiden Fällen nichts entwendet. Einem Zeugen fielen zur Tatzeit zwei verdächtige Kleinkrafträder auf, darunter ein Gilera Roller, mit Mönchengladbacher Städtekennung (MG), die vom Parkplatz davon fuhren.

Auf einem der Kräder saß ein Beifahrer, der keinen Helm trug, etwa 25 bis 30 Jahre alt war und ein schwarzes Muskel Shirt trug.

Im Zeitraum zwischen 16:20 Uhr und 16:40 Uhr gelangten Diebe auf die gleiche Art in einen VW Beetle auf dem Mühlenweg in Korschenbroich-Pesch. Aus dem Auto ließen sie eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten mitgehen, die auf dem Beifahrersitz abgelegt war. In Liedberg, "An der Tränke", traf es einen VW Golf. Die Tatzeit lag hier zwischen 14:00 Uhr und 17:30 Uhr. Nach ersten Informationen machten die Diebe bei dem VW Golf keine Beute.

Hinweise, insbesondere zu den beiden verdächtigen Kleinkrafträdern am Neurather See und ihren Fahrern, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Diese vier Taten nimmt die Polizei nochmal zum Anlass um darauf hinzuweisen, dass ein Auto kein Safe ist! Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Ein Handy im Auto oder eine Handtasche können Anreize für Täter sein. Räumen Sie Ihr Auto aus, bevor es andere tun.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell