Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Polizei Geldern schnappt vier Verdächtige nach Diebstahl aus Altkleidercontainern

Geldern (ots)

Am Sonntag (25. August 2019) gegen 22.00 Uhr meldete ein sich noch in der Polizeiausbildung befindender Praktikant, der in seiner Freizeit unterwegs war, verdächtige Personen an der Martinistraße in Höhe der Altkleidercontainer, die sich dort zu schaffen machten.

Die eingesetzten Beamten trafen vor Ort vier Verdächtige im Alter zwischen 29 und 41 Jahren aus Rumänien an. Eine der Personen befand sich im Container und warf Säcke hinaus, seine drei Komplizen sortierten die Beute und legten sie zur Abholung bereit.

Die Beamten nahmen die Tatverdächtigen zur Feststellung der Identität mit zur Wache und leiteten ein Strafverfahren gegen sie ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Personen entlassen werden. (ms)

