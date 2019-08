Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dannstadt-Schauernheim - Räuberischer Diebstahl

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Samstagabend, kurz vor Mitternacht, konnten zwei Täter beobachtet werden, wie sie in einem Garten in der Berliner Straße Diebesgut in Plastiktüten verstauten. Bei Ansprache durch Zeugen flüchteten sie in Richtung Friedhof in der Hauptstraße. Hier bewarfen sie den Zeugen, der sie bis dahin verfolgt hatte, mit faustgroßen Steinen. Dieser wurde hierdurch nicht verletzt. Die Täter flohen von dort mit einem schwarzen BMW ohne Kennzeichen in Richtung Schifferstadt. Das Diebesgut stammt vermutlich vom Wertstoffhof am Rathausplatz. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Email pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

