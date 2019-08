Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schifferstadt - Sachbeschädigung

Schifferstadt (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 07:00 Uhr, beschädigten 3 Jugendliche, auf dem Schulhof des Paul-von-Denis Schulzentrum, zwei Holzbänke, indem sie Holzlatten heraushebelten. Bei Erkennen eines Zeugen flüchteten sie in Richtung Südbahnhof. An den Bänken ist ein Schaden von ca. 150EUR entstanden.

