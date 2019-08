Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Waldsee - Räuberischer Diebstahl

Waldsee (ots)

Am Samstagmorgen brachen zwei unbekannte Täter in eine Lagerhalle ein und entwendeten ca. 1 Tonne Kupferkabel, welches sie in einen weißen Transporter luden. Hierbei wurden sie vom Geschädigten bemerkt, der von einem Täter daraufhin angegriffen und geschlagen wurde. Den Tätern gelang die Flucht. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Email pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

