Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Unfallflucht

Grauer Renault Clio vermutlich durch Radfahrer beschädigt

Weeze (ots)

Am Samstag (24. August 2019) gegen 15:35 Uhr wurde ein grauer Renault Clio beschädigt, der an der Vogteistraße abgestellt war. Zum genannten Zeitpunkt hörte ein Anwohner ein Geräusch, das von der Straße her kam. Kurz darauf entdeckte die Besitzerin des Wagens den frischen Schaden an der Heckklappe. Dieser könnte durch den Zusammenstoß mit einem Fahrrad entstanden sein. Der Verursacher entfernte sich jedoch, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080. (cs)

