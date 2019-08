POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz - Wollmatingen

Brand

Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro ist am heutigen Mittwoch bei einem Wohnhausbrand in der Radolfzeller Straße entstanden. Gegen 07.45 Uhr war das Feuer mit starker Rauchentwicklung von einem vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer gemeldet worden. Der Brand, der in der Küche der Doppelhaushälfte ausgebrochen war, wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Konstanz rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus konnte verhindert werden. Das Brandobjekt ist nicht mehr bewohnbar, der Bewohner kann bei Bekannten unterkommen. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Radolfzeller Straße bis etwa 09.15 Uhr voll gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

