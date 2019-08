Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Longboardfahrer stürzt

Opel-Fahrer gesucht

Emmerich (ots)

Am Freitag (23. August 2019) gegen 13:30 Uhr war ein 16-Jähriger aus Emmerich mit seinem Longboard auf der Dechant-Sprünken-Straße in Richtung Weseler Straße unterwegs, als von links ein PKW aus der Tackenweide herausgefahren kam. Der PKW sei dabei so weit nach rechts auf die Dechant-Sprünken-Straße gefahren, dass der 16-Jährige von seinem Board springen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er kam im Grünstreifen neben der Fahrbahn zu Fall und verletzt sich dabei leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Bei dem Wagen handelte es sich um einen schwarzen Kleinwagen der Marke Opel, eventuell ein Corsa. Der Fahrer/die Fahrerin oder eventuelle weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell