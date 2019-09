Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Radfahrer übersehen.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen kollidierte eine 25-jährige Autofahrerin in ihrem VW beim Rechtsabbiegen von der Beethovenstraße in die Richard-Wagner-Straße mit einem 42-Jährigen auf einem Pedelec. Der Radfahrer war auf dem Radweg in Fahrtrichtung Konsul-Wolff-Straße unterwegs, als die Autofahrerin ihn beim Abbiegen übersah. Durch den Zusammenprall stürzte der Radler und verletzte sich leicht. Der Sachschaden liegt bei gut 2000 Euro.

