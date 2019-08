Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Oberrheinfelden: Schwerer Verkehrsunfall in der Friedrichstraße

Landkreis Lörrach - Rheinfelden-Oberrheinfelden - Am Freitag, 09.08.2019, gegen 16.40 Uhr, ereignete sich in der Friedrichstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Der 42-jährige slowakische Fahrer eines Skoda Yeti war am Steuer kurz eingenickt und in einer Rechtskurve geradeaus in einen geparkten Renault Espace gefahren. Der 42-Jährige wurde dabei leicht, seine 39-jährige britische Beifahrerin schwer verletzt. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen dürfte nach Einschätzung der Beamten Totalschaden entstanden sein, sie mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme musste die Friedrichstraße an der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden. Während der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer Alkohol festgestellt, weiter besteht der Verdacht, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Stand: 10.08.2019, 07.00 Uhr

