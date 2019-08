Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau, Ulm - Radfahrer verletzt

Lichtenau, Ulm (ots)

Zwei Fahrradfahrer haben nach einem Sturz am frühen Mittwochabend in der Stollhofener Straße leichte Verletzungen davongetragen. Beide waren kurz nach 19 Uhr in Richtung Lichtenau unterwegs, als es zu einer versehentlichen Berührung der Velos und in der Folge zum Sturz kam. Eine Frau musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

