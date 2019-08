Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Einbruchsversuch, Zeugen gesucht

Sinzheim (ots)

Nachdem ein noch unbekannter Mann am späten Mittwoch versucht hat, in ein Anweisen in der Hauptstraße einzusteigen, sind die Ermittelnden Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach möglichen Zeugen. Ein Anwohner konnte beobachten, wie der als jung und dunkel bekleidet beschriebene Mann mit Mütze versuchte, durch ein Fenster in das Wohnhaus einzudringen. Die Ankunft von weiteren Zeugen brachte den ungebetenen Besucher dann vermutlich dazu, von seinem Vorhaben abzulassen und sich in Richtung Kirche zu entfernen. Personen die Hinweise geben können, wenden sich unter der Telefonnummer: 07221 680-0 an die ermittelnden Beamten. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell