Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Graffiti verunstalten die Heinrich-Drake-Schule

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verunstalteten unbekannte Täter die Gebäudefassade der Heinrich-Drake-Schule an der Straße "Vogelsang". Die Graffitisprayer brachten verschiedene Buchstaben- und Zahlenkombinationen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Wer Hinweise zu den aufgebrachten "Tags" machen kann, kann diese an die Kripo in Bad Salzuflen, Tel. 05222/98180 weiter geben.

