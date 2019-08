Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Radfahrer

Moers (ots)

Am Freitag, 09.08.2019, gegen 17:41 Uhr kam es in Moers an der Kreuzung Ruhrorter Straße / Moerser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Radfahrer. Ein 33-jähriger Mann aus Neukirchen-Vluyn befuhr mit seinem Pkw die Ruhrorter Straße in Fahrtrichtung Neukirchen-Vluyn und überquerte geradeaus die dortige Kreuzung bei Rotlicht zeigender LZA. Hierbei kollidierte er mit einem von rechts kommenden 67-jährigen Radfahrer aus Moers der die Römerstraße aus Richtung Moers-Asberg kommend, in Richtung Moers-Schwafheim befuhr und an der Kreuzung bei Grünlicht geradeaus weiterfahren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der 67-jährige Radfahrer, der bei der Fahrt einen Fahrradhelm trug, schwer verletzt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz, da der Radfahrer für den Flug nicht transportfähig war. Der 67-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus nach Moers verbracht. Der PKW Fahrer stand unter Schock und wurde ebenfalls mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus nach Moers verbracht. Bei dem 67-Jährigen besteht akute Lebensgefahr.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Poststelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell