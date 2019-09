POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. 37-jährige Meinbergerin nach Unfall leicht verletzt.

Polizei Lippe

Am Mittwoch, kurz vor 12:30 Uhr, kam es im Bereich des Kreisverkehrs Hamelner Straße / Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Eine 37-jährige Meinbergerin befuhr mit ihrem Toyota den Kreisverkehr von der Detmolder Straße kommend, in Richtung Hamelner Straße. Zwischen der Einfahrt Bahnhofstraße und der Ausfahrt Hamelner Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes einer 89-jährigen Frau aus Bad Meinberg, die mit ihrem Mercedes von der Bahnhofstraße kommend, in den Kreisverkehr einfuhr. Die Toyotafahrerin wurde bei der Kollision leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt mindestens 1200 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel.: 05231/6090

