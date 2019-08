Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Abermals Grill von der Terrasse gestohlen

Freimersheim (ots)

Über das Wochenende wurde in Freimersheim durch unbekannte Täter ein Kugelgrill von der Terrasse eines Einfamilienhauses entwendet. Hierfür mussten unbekannte Täter über eine Grundstücksumzäunung klettern. Es entstand Schaden in Höhe von circa 500 Euro. Bereits am Tag zuvor wurde bei der Polizeiinspektion Edenkoben der Diebstahl eines Grills beanzeigt. Hier war der Tatort im Bereich Altdorf (Pressemitteilung siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/4356646) Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

