Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen / Rechtzeitig gehandelt

Lübeck (ots)

Als ständig das Telefon eines älteren Ehepaares besetzt war, handelte ein junger Kommissar richtig und verhinderte die Übergabe einer 5-stelligen Summe an einen angeblichen Polizeibeamten.

Vorgeschichte: Anfang August 2019 wurde ein älteres Ehepaar im Lübecker Stadtteil St. Jürgen von einem angeblichen Handwerker aufgesucht, welcher den Wasserdruck in der Wohnung überprüfen wollte. Das Paar musste diverse Wasserstellen laufen lassen und war dadurch beschäftigt und abgelenkt. Dem Trickdieb gelang es, eine Bargeldsumme zu entwenden.

Am vergangenen Donnerstag (08.08.) wollte ein Ermittler des Kommissariats 13 mit dem Ehepaar zu dem erwähnten Ermittlungsvorgang sprechen und stellte fest, dass der Telefonanschluss stets besetzt war. Oftmals auch ein Zeichen, dass längere Gespräche mit Schockanrufern geführt werden. Gemeinsam mit einer Kollegin entschied er sich zügig das Ehepaar aufzusuchen.

In der Wohnung konnten sie gerade noch im letzten Moment die Übergabe einer 5-stelligen Geldsumme verhindern. Das Ehepaar war am Vormittag von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen worden. Unter einem Vorwand sollte der Ehemann zügig sein Bargeld abheben und zu Hause für eine Übergabe bereithalten. Dieser Anweisung kam der ältere Herr auch nach. Allerdings nahm er nach der Geldabholung zunächst noch seinen Zahnarzttermin wahr, was die Ankunft an seiner Wohnung verzögerte. Der falsche Polizeibeamte hatte sich zwischenzeitlich erneut bei der Ehefrau gemeldet und drängelte zu einer zügigen Geldübergabe.

Durch die Anwesenheit der eingetroffenen Beamten war das laufende Gespräch vom Gegenüber beendet worden. Im Fazit konnten die Beamten durch ihr zügiges Handeln eine Geldübergabe verhindern und das Ehepaar behält seine Ersparnisse.

