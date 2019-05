Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholfahrt durch Fahrfehler am Steuer aufgefallen

Hagen (ots)

Am Freitag berührte ein 65-jähriger Autofahrer gegen 18.20 Uhr mit seinem roten VW in der Straße Am Baum eine Laterne. Bei der Überprüfung durch die Streifenwagenbesatzung wurde zwar kein Schaden aber Alkoholkonsum bei dem Autofahrer festgestellt. Die Polizisten ließen dem Verkehrssünder eine Blutprobe entnehmen, beschlagnahmten seinen Führerschein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Er muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.

