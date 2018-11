POL-WOB: VW Passat entwendet

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Wellekamp 27.11.2018, 14.30 Uhr - 27.11.2018, 17.30 Uhr

Bisher unbekannte Täter entwendeten am Dienstag einen auf einem Parkplatz an der Straße Wellekamp abgestellten grauen VW Passat. Das sechs Jahre alte Fahrzeug stand zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Nähe eines Schnellimbisses. Als der 59-jährige Eigentümer, wohnhaft im Landkreis Helmstedt, zum Parkplatz zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Die Schadenssumme beläuft sich auf 15.000 Euro. Hinweise von Zeugen zu verdächtigen Personen im Bereich des Tatorts nimmt die Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 entgegen.

