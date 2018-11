POL-WOB: Fahrzeugführer unter Drogen, ohne Fahrerlaubnis aber mit Teleskopschlagstock unterwegs

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, OT Hohenstein, Heinrich-Heine-Straße 27.11.2018, 21.35 Uhr Wolfsburg, OT Laagberg, Breslauer Straße 27.11.2018, 21.55

Die Polizei zog am Dienstagabend zwei Fahrzeugführer aus dem Verkehr, die unter dem Einfluss von Drogen hinter dem Steuer ihres Kraftfahrzeuges saßen. Zudem fanden die Beamten bei einem Fahrer noch einen Teleskopschlagstock im Wagen.

Am Dienstagabend gegen 21.35 Uhr entschlossen sich die Beamten einer zivilen Funkstreifenbesatzung der Polizei einen grauen Ford zu stoppen und dessen Fahrer einer allgenmeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen, der auf der Heinrich-Heine-Straße in Richtung Lessingstraße unterwegs war. Der Ford bog in die Lönsstraße ein und wurde dort kontrolliert. Hinter dem Steuer saß ein 22 Jahre alter Wolfsburger, der stark gerötete Bindehäute aufwies und während der Kontrolle angab, einen Joint geraucht zu haben. Weiterhin gab er an, dass sich im Fahrzeug noch eine Grinder (Tabakmühle), ein Bong (Rauchgerät), sowie ein Teleskopschlagstock befinden. Die Beamten beschlagnahmten den Teleskopschlagstock und nahmen den jungen Mann mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Er wird sich vor Gericht wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschender Mitteln, dem Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten dürfen.

Wenig später, gegen 21.55 Uhr fällt einer weiteren zivilen Funkstreifenbesatzung der Polizei ein silberner Mercedes-Benz auf, der die Grauhorststraße in Richtung Breslauer Straße befährt. Die Beamten folgen dem Fahrzeug und entschließen sich den Fahrzeugführer zu kontrollieren. Kurz nachdem das Fahrzeug auf die Breslauer Straße eingebogen ist stoppen die Beamten das Fahrzeug. Der Fahrzeugführer kann den Beamten lediglich einen Bundespersonalausweis aushändigen. Dabei handelt es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 33 Jahre alten Mann aus Oebisfelde. Nach mehrfachem Leugnen räumt der Oebisfelder ein, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Bei der nachfolgenden Kontrolle zeigte der 33-Jährige starke Stimmungsschwankungen und körperliche Auffälligkeiten, die auf Drogen oder Medikamenteneinfluss hindeuten. Auf Nachfrage, ob er unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss steht, gab der Fahrer den Konsum von Cannabis und Amphetamin zu. Daraufhin wurde dem Mercedesfahrer durch einen approbierten Arzt eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet. Gegen den 43 Jahre alten Fahrzeughalter, der ebenfalls im Auto saß und der wusste, dass der 33-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt, wurde ebenfalls eine Anzeige wegen Halterduldung gefertigt.

