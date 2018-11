POL-WOB: Einbrüche in Groß Sisbeck

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, OT Groß Sisbeck, Auf der Masch 26.11.2018, 18.00 Uhr - 26.11.2018, 20.00 Uhr

Die Polizei Helmstedt sucht Zeugen zu zwei Einbrüchen, die sich am Montagabend, zwischen 18.00 Ur und 20.00 Uhr, in Groß Sisbeck ereignet haben. Hier nutzen bisher unbekannte die Täter die kurze Abwesenheit der Hauseigentümer in der Straße An der Masch aus. Die Täter brachen in einem Fall ein Kellerfenster auf, im anderen Fall wurde ein Fenster im Erdgeschoß gewaltsam geöffnet. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten. Dabei fanden sie Schmuck und Bargeld und entwendeten dieses. Zur Schadenshöhe können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Helmstedter Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatorte gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05351-5210 zu melden.

