POL-OH: Missbrauch von Nothilfemitteln: Mehrere Feuerlöscher in Eichenzell versprüht

Missbrauch von Nothilfemitteln: Mehrere Feuerlöscher in Eichenzell versprüht

Eichenzell - An drei Tagen der vergangenen Woche hatten sich unbekannte Vandalen einen Spaß daraus gemacht, mit einem Feuerlöscher um sich zu sprühen. Am Montag (05.08.), am Donnerstag (08.08.) und am Sonntag (11.08.), jeweils in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr, entnahmen Unbekannte in der Tiefgarage eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Streich" einen Feuerlöscher aus seiner Halterung. Danach versprühten sie den Inhalt in unmittelbarer Nähe. Die notwendigen Reinigungsarbeiten verursachten jeweils einen Sachschaden von circa 70 Euro. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen.

Zeugen, die in den entsprechenden Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Patrick Bug Pressesprecher

