Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sattelzug von der Fahrbahn abgekommen

Hünfeld (ots)

Am heutigen Abend (10.08.19), gg. 19 Uhr, wurde der Leitstelle des PP Osthessen ein Verkehrsunfall auf der BAB 7, Fahrtrichtung Norden, zwischen den Anschlussstellen Fulda-Nord und Hünfeld gemeldet. Nach derzeitigem Informationsstand ist ein mit Lebensmittel beladener Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und letztendlich in der Böschung zum Liegen gekommen. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind an der Einsatzstelle. Die BAB ist im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Eine Rundfunkwarnmeldung mit Umleitungsempfehlung ist geschaltet. Nähere Einzelheiten zum Unfallgeschehen / verletzten Fahrzeuginsassen liegen derzeit nicht vor.

(Raab), EPHK u. PvD

