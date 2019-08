Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwer verletzte nach Streitigkeiten

Fulda (ots)

Freitag, 9. August 2019

Frau nach Streitigkeiten schwer verletzt

Bad Salzschlirf - Am Freitag (09.08.), gegen 14:30 Uhr, kam es nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Fulda in der Schlitzer Straße zu einem Streit zwischen einem Mann und einer Frau, einem mutmaßlichen Ehepaar. Der Streit entwickelte sich dahingehend, dass der 27-jährige Mann die Frau würgte und sie hierdurch schwer am Hals verletzte. Besucher des Ehepaares fanden die Frau in der Wohnung und alarmierten die Polizei und Rettungsdienste. In der Wohnung konnte der tatverdächtige Mann widerstandslos festgenommen und zur Dienststelle verbracht werden. Die Frau wurde an Ort und Stelle ärztlich behandelt und anschließend in ein Fuldaer Krankenhaus eingeliefert. Über ihren Gesundheitszustand können derzeit keine Angaben gemacht werden. Weitere Informationen zu den beteiligten Personen und zum Tathergang liegen derzeit noch nicht vor. Sobald neue Erkenntnisse vorliegen wird nachberichtet.

