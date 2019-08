PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Sondermeldung der Polizeidirektion Main-Taunus: 27 Neuzugänge bei der Polizei

Bild-Infos

Download

Hofheim (ots)

Begrüßung von 27 neuen Kolleginnen und Kollegen in der Polizeidirektion Main-Taunus, Hofheim am Taunus, Zeilsheimer Straße, Montag, 05.08.2019

Die Polizei im Main-Taunus-Kreis darf sich über 27 neue Kolleginnen und Kollegen freuen, die am Montag, 05.08.2019, ihren Dienst im Kreisgebiet aufgenommen haben. Kriminaldirektor Urban Egert begrüßte die Neuen in den Räumen der Direktion in Hofheim und hieß sie herzlich willkommen.

Nach einer Vorstellungsrunde, in welcher Egert und seine Führungsgruppe sowie die Leiter der vier Polizeistationen und der Kommissariate sich vorstellten und Einblicke in die Besonderheiten ihrer Organisationseinheiten gaben, hatten auch die neuen Mitarbeiter die Möglichkeit, sich vorzustellen. Die meisten der Polizistinnen und Polizisten kommen auf ihre Wunschdienststellen im Main-Taunus-Kreis und können sich eine längere Verweildauer im Kreisgebiet vorstellen. Viele hatten bereits im Rahmen von Praktika die Möglichkeit, erste Erfahrungen in der Polizeidirektion zu sammeln.

Bei den Neuzugängen handelt es sich um fünf Polizistinnen, 21 Polizisten sowie eine Verwaltungsfachangestellte, die künftig in dem Geschäftszimmer der Polizeistation in Kelkheim arbeiten wird. 19 Beamte kommen direkt von der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung, wo sie jüngst ihr Studium beendeten. Weitere fünf Kollegen wurden aus benachbarten Polizeidirektionen begrüßt, jeweils ein Polizist wechselte von der Hessischen Bereitschaftspolizei und aus dem Polizeipräsidium Frankfurt.

Kriminaldirektor Urban Egert freut sich über die jungen und motivierten Leute. Er hofft, dass viele gekommen sind, um zu bleiben und wünschte ihnen gemeinsam mit seinen Führungskräften einen guten Start und viel Erfolg auf ihrem weiteren Berufsweg.

Die Polizistinnen und Polizisten werden im Kreisgebiet wie folgt auf den Dienststellen eingesetzt:

Polizeistation Eschborn: 8 Polizeistation Flörsheim: 4 Polizeistation Hofheim: 7 Polizeistation Kelkheim: 4 Regionale Kriminalinspektion: 3

