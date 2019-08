PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Sonntag, den 04.08.2019

Hofheim (ots)

1. Fahrzeugbrand Friedensstraße 17, 65795 Hattersheim am Main Samstag, 03.08.2019, 23:56 Uhr

Ein unbekannter Täter/ unbekannte Täterin setzte einen in der Friedensstraße geparkten Transporter mit offener Ladefläche auf unbekannte Art und Weise in Brand. Das Fahrerhaus wurde durch den Brand vollständig zerstört. Feuerwehrkräfte der freiwilligen Feuerwehr Hattersheim am Main konnten den Brand vollständig löschen. Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000EUR. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2.Verkehrsunfallflucht an geparktem PKW Parkplatz Ikea, Am Wandersmann 2-4, 65710 Hofheim am Taunus Wallau 03.08.2019, 13:00 Uhr bis 03.08.2019, 14:15 Uhr

Die Geschädigte parkte ihren PKW, einen blauen Skoda Fabia, rückwärts auf einer Parkfläche auf dem oberen Parkdeck des Parkhauses auf dem Parkplatz des Ikea in Hofheim Wallau. Während der Abwesenheit der Geschädigten, streifte ein unbekannter Unfallverursacher/ eine unbekannte Unfallverursacherin vermutlich beim Ein- oder Ausparken in die bzw. aus der Parklücke links neben dem Skoda, das Fahrzeug der Geschädigten. Anschließen entfernte sich der Unfallverursacher/ die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000EUR.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 in Verbindung zu setzen.

3.Sachbeschädigung an PKW Kronthaler Straße 11, 65812 Bad Soden am Taunus Freitag, 02.08.2019, 18:00 Uhr bis Samstag, 03.08.2019, 15:50 Uhr

Die Geschädigte parkte ihren PKW, einen silbernen VW Golf, im Bereich Kronthalerstraße 11 in Bad Soden am Taunus. Ein unbekannter Täter/ unbekannte Täterin verursachte auf unbekannte Art und Weise eine Beschädigung in der Frontscheibe und Dellen an der Fahrzeugseite. Es entstand ein erheblicher Sachschaden in der Höhe von ca. 2500EUR. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0.

Die Pressemeldung wurde zusammengestellt von Annika Herrmann, PK'in / genehmigt durch Schulz, KvD, Polizeistation Hofheim, 06192 / 2079 - 0.

