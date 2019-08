PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 02.08.2019

Hofheim (ots)

1. Schläge vor der Haustür, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Hauptstraße, Freitag, 02.08.2019, 04:20 Uhr

(jn)Am frühen Freitagmorgen kam es im Bad Sodener Stadtteil Neuenhain zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Familienmitgliedern. Derzeitigen Ermittlungen zufolge gerieten die 23 und 25 Jahre alten, bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Männer gegen 04:20 Uhr vor der eigenen Haustür in der Hauptstraße in Streit. Im Rahmen des körperlichen Konfliktes wurde der Ältere auch noch am Boden liegend getreten. Er musste nach einer medizinischen Erstversorgung am Tatort in ein Krankenhaus transportiert und stationär aufgenommen werden. Anwohner und Zeugen, die auf das Geplänkel aufmerksam geworden waren, versuchten die zwei Kontrahenten bis zum Eintreffen der Polizei zu trennen. Der stark alkoholisierte 23-Jährige wurde am Tatort festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

2. Hochwertiges Mountainbike entwendet, Bad Soden am Taunus, Rotkehlchenweg, Mittwoch, 31.07.2019, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 01.08.2019, 10:30 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag wurde aus einer Garage in Bad Soden ein hochwertiges Mountainbike im Wert von etwa 6.000 Euro gestohlen. Der oder die bislang unbekannten Täter betraten ein Grundstück im Rotkehlchenweg und hiernach eine Garage, in der das schwarze Velo der Marke "Porsche" - Typ RS y Porsche Bike RX - stand. Anschließend flüchteten die Langfinger unerkannt mit ihrer Beute. Hinweise zu der Tat oder dem Diebesgut nimmt die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

3. Wände mit Farbe beschmiert - 1.500 Euro Schaden, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Hubertusstraße, Montag, 15.07.2019 bis Montag, 29.07.2019, 10:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben in den zurückliegenden zwei Wochen die Wände eines Gebäudes in der Hubertusstraße im Bad Sodener Stadtteil Neuenhain mit roter Farbe beschmiert. Die Beseitigung der Verunreinigung dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

4. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis für die 32. Kalenderwoche

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell