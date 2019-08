PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Sondermeldung der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 02.08.2019

Handfester Streit in Wohnung eskaliert, Schwalbach am Taunus, Ostring, Donnerstag, 01.08.2019, 21:35 Uhr

(jn)Wie bereits in der vergangenen Nacht berichtet, kam es am Donnerstagabend in Schwalbach zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei der auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein soll. Die zwei 43 und 57 Jahre alten Beteiligten deutscher Nationalität mussten ärztlich behandelt werden.

Den Ermittlungen am Tatort und den ersten Äußerungen der zwei in Schwalbach wohnhaften Männer zufolge hielten sich diese am Donnerstagabend gemeinsam in einer Wohnung im Ostring auf. Gegen 21:30 Uhr sei dann ein Streit zwischen den zwei erheblich alkoholisierten Männern entstanden, der im weiteren Verlauf auch körperlich ausgetragen wurde. Während der 43-Jährige eine Stichverletzung erlitt, wurde der 57-Jährige durch Faustschläge verletzt. Beide mussten in einem Krankenhaus aufgenommen und medizinisch versorgt werden. Lebensgefahr bestand für keinen der Kontrahenten.

Die Kriminalpolizei in Hofheim führt die weiteren Ermittlungen und hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

