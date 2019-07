PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 31.07.2019

Hofheim (ots)

1. Exhibitionist unterwegs, Kelkheim (Taunus), Am Reitplatz, Hallwielweg, Berliner Ring, Dienstag, 30.07.2019

(jn)Am Dienstag meldeten sich zwei Frauen bei der Kelkheimer Polizei und berichteten von Begegnungen mit einem Exhibitionisten. Zunächst war eine 58 Jahre alte Frau gegen 15:50 Uhr im Bereich eines Waldstückes in der Verlängerung des Hallwielweges auf einen Mann aufmerksam geworden, der seine Hose heruntergelassen hatte. Auch eine Freundin hatte gegenüber der Geschädigten von einem Mann berichtet, den sie am Dienstag im Bereich des Reitgestütes "Am Reitplatz" ähnlich entblößt gesehen habe. Dieser sei ca. 1,80 Meter groß, etwa 35 bis 40 Jahre alt und kräftig gewesen. Er habe kurze dunkle Haare sowie einen gestutzten Bart getragen und sei mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet gewesen. Zu einem weiteren derartigen Vorfall kam es dann am Dienstagabend, gegen 21:50 Uhr, als die Bewohnerin einer Wohnung im Berliner Ring einen Mann entdeckte, der langsam an ihrem Balkon vorbeiging, sich mit heruntergelassener Hose in schamverletzender Weise zeigte und zu der 36-jährigen Frau hinaufblickte. Er verschwand kurze Zeit später in Richtung der angrenzenden Feldgemarkung und den dort verlaufenden Bahngleisen. Die Frau beschrieb den Täter als ca. 35 Jahre alt, kräftig mit einem dicken Bauch, hellhäutig und mit dunklen kurzen Haaren. Er soll evtl. einen Schnauzbart und ein dunkles T-Shirt getragen haben. Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen und schließt nicht aus, dass es sich bei den Taten um denselben Mann handeln könnte. Weitere Geschädigte, Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

2. Frau von Hund gebissen - Hundehalterin verschwunden, Hattersheim am Main, Eddersheim, Neue Heimat, Spielplatz, Montag, 29.07.2019, 11:00 Uhr

(jn)Eine 59-jährige Frau ist am Montagvormittag auf einem Spielplatz in Hattersheim, Eddersheim von einem Hund gebissen und verletzt worden. Gegen 11:00 Uhr hielt sich die Geschädigte mit zwei Kindern auf dem Spielplatz in der Nähe des Bahnhofes und der Straße "Neue Heimat" auf, als auf einmal zwei Hunde auf sie zurannten. Eine Frau, die auf der anderen Seite des Spielplatzes stand, soll daraufhin gepfiffen haben, was zumindest einen der Hunde zur Rückkehr animierte. Der zweite Hund rannte weiter auf die Geschädigte zu, biss ihr mehrfach in die Unterschenkel und verschwand. Auch von der Halterin der Hunde war nach diesem Angriff weit und breit keine Spur mehr zu sehen. Sie soll einen roten Pullover getragen haben. Bei den Hunden soll es sich um einen kleinen weißen Hund und einen mittelgroßen braunen Hund gehandelt haben; Letztgenannter habe zugebissen. Die 59-Jährige musste anschließend medizinisch behandelt werden und erstattete dann am Abend Anzeige gegen unbekannt. Die zwei Kinder blieben physisch unversehrt.

3. Auseinandersetzung auf der Straße, Eppstein, Niederjosbach, Bremthal, Bundesstraße 455, Dienstag, 30.07.2019, 19:15 Uhr

(jn)Am Dienstagabend kam es auf der B455 im Bereich der Eppsteiner Stadtteile Niederjosbach und Bremthal zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei wurde ein 59-jähriger Mann aus Bad Camberg verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Den Angaben der zwei Kontrahenten und mehreren Zeugenaussagen zufolge war zunächst ein 52-jähriger Frankfurter mit seinem Pkw liegengeblieben und hatte daraufhin einen Abschleppdienst verständigt. Kurze Zeit später traf der 59-Jährige mit einem Abschleppwagen ein, woraufhin der Pkw aufgeladen wurde und der 52-Jährige bei dem 59 Jahre alten Bad Camberger in den Abschlepper stieg. Aus bislang nicht abschließend bekannten Gründen entstand während der Fahrt ein Streit, infolgedessen der Frankfurter auf den 59-Jährigen mit einer Taschenlampe eingeschlagen und ihn mit einem Schraubenzieher attackiert haben soll. Dieser stoppte das Fahrzeug, woraufhin sich das Handgemenge auf die Straße verlagerte. Erst durch herbeieilende Verkehrsteilnehmer konnte der weitere Austausch von Schlägen und Tritten unterbunden und die Streithähne bis zum Eintreffen der Polizei voneinander getrennt werden. Die Polizei in Kelkheim ermittelt nun sowohl gegen den 59-Jährigen als auch den 52-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

4. Wohnwagen entwendet, Hattersheim am Main, Lindenhof, Dienstag, 16.07.2019 bis Dienstag, 30.07.2019

(jn)In den zurückliegenden zwei Wochen haben Unbekannte in Hattersheim einen Wohnwagen entwendet. Der weiße Anhänger mit dem Kennzeichen MTK-D 860 parkte seit dem 16.07.2019 auf einem Parkplatz in der Straße "Lindenhof". Gestern musste der Besitzer feststellen, dass sein Wohnwagen, der einen Wert von etwa 5.000 Euro hat, von dem Stellplatz verschwunden war. Die Ermittlungsgruppe der Hofheimer Polizei nimmt Hinweise zum Verbleib des Wagens oder der Tat unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Fahndungserfolg nach Sachbeschädigung, Bad Soden, Königsteiner Straße, Dienstag, 30.07.2019, 21:20 Uhr

Am Dienstagabend gegen 21:20 Uhr wurde durch Zeugen eine Gruppe von Personen gemeldet, die eine Sachbeschädigung an einem Pkw in der Königsstraße in Bad Soden begangen hätten. Beim Ansprechen der Gruppe verließen die Unbekannten den Ort des Geschehens, weshalb die Zeugen die Verfolgung aufnahmen, die Polizei alarmierten und die Täter aus ihrem Auto heraus filmten. Hierbei trat einer der Täter mit dem Fuß gegen den grünen VW und beschädigte diesen an der linken hinteren Tür. Die alarmierte Polizei identifizierte im Rahmen der Fahndung eine Personengruppe in der Nähe, auf welche die Personenbeschreibung passte. Noch bevor die Identität der jungen Männer festgestellt werden konnte, ergriff das Quintett die Flucht und rannte in unterschiedliche Richtungen davon. Ein 14-jähriger Schwalbacher konnte dabei festgenommen werden, drei weitere 14-, 17- und 18-Jährige aus Frankfurt und Sulzbach wurden im Nachgang identifiziert. Gegen alle Beteiligten wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

6. Unbefugter Aufenthalt in leerstehendem Einfamilienhaus, Eppstein, Bremthal, Wiesbadener Straße, Dienstag, 16.07.2019, 13:00 Uhr bis Dienstag, 30.07.2019, 12:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter sind in den vergangenen zwei Wochen in ein seit längerer Zeit leerstehendes Einfamilienhaus im Eppsteiner Stadtteil Bremthal eingebrochen und haben sich dort aufgehalten. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge traten die Täter, um in das Haus in der Wiesbadener Straße zu gelangen, die bereits marode Eingangstür ein. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von einigen Hundert Euro. Nach einem Aufenthalt in dem Gebäude flüchteten die Unbekannten mit leeren Händen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 entgegen.

7. Versuchter Diebstahl aus Pkw, Hattersheim am Main, Eddersheim, Gundhofstraße, Mittwoch, 31.07.2019, 03:05 Uhr

(ge)Am Mittwoch gegen 03:05 Uhr bemerkte ein Anwohner in Eddersheim, wie sich ein unbekannter Täter an seinem Fahrzeug zu schaffen machte. Der Geschädigte beobachtete, dass ein Unbekannter sein Fahrzeug durchsuchte. Als er daraufhin auf sich aufmerksam machte, trat der derzeit noch unbekannte Täter die Flucht in Richtung Ankerstraße (Ortsmitte) an. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 175cm groß, männlich, jung, sportlich und ein heller Phäntotyp. Bekleidet war er mit einer dunklen Jogginghose und einem hellen T-Shirt mit Turnbeutel auf dem Rücken. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

8. Autoreifen zerstochen, Eschborn, Odenwaldstraße, Montag, 29.07.2019, 21:00 Uhr bis Dienstag, 30.07.2019, 13:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmittag wurden in der Odenwaldstraße in Eschborn sämtliche Reifen eines hier geparkten VW up! zerstochen. Zudem füllten der oder die bislang unbekannten Täter Bauschaum in den Auspuffendtopf ein, so dass der Wagen vorübergehend nicht funktionsbereit ist. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0.

9. Ford Fiesta beschädigt, Eppstein, Theodor-Fliedner-Weg, Dienstag, 30.07.2019, 11:15 Uhr bis 21:00 Uhr

(jn)Mehrere Hundert Euro Sachschaden haben ein oder mehrere unbekannte Täter im Verlauf des Dienstages in Eppstein an einem Ford Fiesta verursacht. Das silberne Fahrzeug parkte zwischen 11:15 Uhr und 21:00 Uhr auf einem Parkplatz im Theodor-Fliedner-Weg, als die Vandalen einen Seitenspiegel sowie die Fahrertür beschädigten. Der entstandene Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 entgegen.

10. Verkehrsunfall mit Leichtverletzter, Hofheim am Taunus, Königsteiner Straße, Dienstag, 30.07.2019, 08:50 Uhr

(ge) Am Dienstagmorgen kollidierten zwei Pkw auf der Kreuzung der Königsteiner Straße und des Hundshager Weges in Hofheim am Taunus. Hierbei wurde eine 68-jährige Frau leicht verletzt. Der Unfallaufnahme zufolge befuhr ein 74-jähriger Smart-Fahrer gegen 08:50 Uhr die Königssteiner Straße aus Richtung Vorderheide kommend in absteigender Richtung. Im gleichen Moment befuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem schwarzen Mazda den Hundshager Weg in Richtung Martin-Wohmann-Straße. An der Kreuzung übersah die 74-Jährige den vorfahrtsberechtigten Mazda-Fahrer und es kam zu einem Zusammenstoß. Die 68-jährige Beifahrerin des Smarts musste aufgrund der erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

