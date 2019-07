PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 29.07.2019

Hofheim (ots)

1. Zweimal gescheitert, zweimal Beute gemacht, Bad Soden am Taunus, Flörsheim, Eschborn, Hattersheim, Montag, 22.07.2019 bis Sonntag, 28.07.2019

(jn)Die Bewohner zweier Wohnungen und Häuser im Kreisgebiet haben am Wochenende Anzeige erstattet, da sie Opfer von Einbrechern geworden waren. Zweimal waren die Unbekannten erfolglos, zweimal flüchteten sie mit Diebesgut. Bereits im Tatzeitraum zwischen Montag, 22.07.2019, und Samstag, 27.07.2019, haben unbekannte Täter an der Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in der Dachbergstraße in BAD SODEN gehebelt, mehrere Hundert Euro Sachschaden verursacht, jedoch keine Beute gemacht. Unverrichteter Dinge flüchteten die Täter unerkannt. Gleichsam erfolglos blieben mutmaßliche Einbrecher im FLÖRSHEIMER Stadtteil Wicker, als sie versuchten, das Fenster eines Zweiparteienhauses in der Friedensstraße gewaltsam zu öffnen. Am Samstag fiel einer Bewohnerin dann der Schaden in Höhe von etwa 200 Euro an ihrem Wohnzimmerfenster auf, woraufhin sie die Polizei verständigte. Wann genau sich dieser versuchte Einbruch abgespielt hat, ist unklar. Bereits am zurückliegenden Donnerstag ereignete sich in der Straße "Taunusblick" in ESCHBORN ein Einbruch in eine Doppelhaushälfte, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstand. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge waren drei unbekannte Täter gegen 13:00 Uhr in das Wohnhaus eingedrungen, nachdem sie zuvor an mehreren Fenstern gehebelt und letztlich das Schlafzimmerfenster aufgehebelt hatten. In den Wohnräumen durchsuchten die Täter mehrere Räume und flüchteten mit Bargeld. Folgende Täterbeschreibung liegt vor:

1. Täter: Männlich, ca. 20 Jahre alt, schwarze Haare, Dreitagebart, schwarzes T-Shirt von "Gucci", weiße Shorts, weißes Sneakers, blaue Umhängetasche

2. Täter: Männlich, ca. 20 bis 30 Jahre alt, schwarze kurze Haare, Vollbart, grün-gelbes T-Shirt, graue Shorts, weiße Sneakers

3. Täter: Männlich, ca. 18 Jahre alt, schwarze kurze Haare, weißes T-Shirt mit Aufschrift, graue Shorts, helle Sneakers, schwarze Baseballcap, blauer Schal

Einen Geldbeutel, einen Laptop, eine Spiegelreflexkamera sowie ein Handy haben Gauner bei einem Einbruch in ein Reihenhaus in HATTERSHEIM in der Nacht zum Sonntag erbeutet. Zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr hebelten der oder die bislang unbekannten Täter die Terrassentür des Wohnhauses im Schokoladenring auf und machten sich auf die Suche nach Beute. Mit dieser gelang den Täter unerkannt die Flucht. Zudem hinterließen sie geringen Sachschaden an der Terrassentür.

Das Einbruchskommissariat 21/22 der Kriminalpolizei in Hofheim wird die Ermittlungen übernehmen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Einbrecher hinterlassen Sachschaden in Gartenhütte, Hattersheim am Main, Glockwiesenweg, Samstag, 27.07.2019, 20:00 Uhr bis Sonntag, 28.07.2019, 14:45 Uhr

(jn)In einer Gartenhütte im Glockwiesenweg in Hattersheim haben Einbrecher zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag mehrere Hundert Euro Sachschaden verursacht. Bislang unbekannte Täter zerschlugen mehrere Glasscheiben des Gartenhäuschens, durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten mutmaßlich mit leeren Händen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. Unbekannte Diebe hinterlassen vierstelligen Schaden an mehreren Fahrzeugen, Eppstein, Kelkheim (Taunus), Liederbach am Taunus, Donnerstag, 25.07.2019 bis Sonntag, 28.07.2019, 11:30 Uhr

(jn)Im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation in Kelkheim haben sich in den vergangenen Tagen unbekannte Täter herumgetrieben, die sich insgesamt an vier Pkw zu schaffen machten. Im Erlenweg im LIEDERBACHER Ortsteil Niederhofheim entwendeten die Täter zwischen Donnerstag und Sonntag das vordere Kennzeichen eines geparkten Nissan und beschädigten zudem die Windschutzscheibe des Wagens. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Aus einem in der Johann-Strauß-Straße im KELKHEIMER Stadtteil Münster abgestellten Audi A3 versuchten die bislang unbekannten Täter, in der Nacht zum Samstag den Airbag auszubauen. Die Unbekannten ließen aus unbekannten Gründen von der weiteren Tat ab, flüchteten und hinterließen im Innen des Fahrzeuges einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. In derselben Nacht schlugen Autoknacker im EPPSTEINER Stadtteil Bremthal gleich zweimal zu. Die zwei Fahrzeuge der Hersteller Skoda und Renault parkten auf einem Gemeinschaftsparkplatz in der Straße "Auf dem Hecken", als sie gewaltsam geöffnet und aus dem Innenraum eine Sonnenbrille sowie ein mobiles Navigationssystem entwendet wurden. Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

4. Rucksack aus Hotellobby gestohlen, Eschborn, Helfmann-Park, Sonntag, 28.07.2019, 06:30 Uhr

(jn)Ein ca. 30-jähriger Mann hat am frühen Sonntagmorgen aus einer Hotellobby in Eschborn einen Rucksack gestohlen und ist im Anschluss geflüchtet. Gegen 06:30 Uhr betrat der mit schwarzer Lederjacke und weißem T-Shirt bekleidete Mann mit indischem Aussehen das Hotel im Helfmann-Park und entwendete einen im Ein- und Ausgangsbereich abgestellten Rucksack. In dem weiß-beigen Rucksack mit grün-rotem Muster befanden sich neben Bargeld auch die Reisepässe der Bestohlenen. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Hinweise zu dem Vorfall oder dem Täter nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

5. Pkw beschädigt, Hochheim am Main, Stettiner Straße, Sonntag, 28.07.2019, 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(jn)Am Sonntag ist in Hochheim ein Pkw zerkratzt worden, wobei ein geschätzter Schaden in Höhe von über 2.000 Euro entstanden ist. Das graue Fahrzeug des Herstellers PSA Automobiles parkte zwischen 14.00 Uhr und 18:00 Uhr im Bereich der Garagen in der Stettiner Straße, als ein oder mehrere Unbekannte das Fahrzeug an unterschiedlichen Stellen zerkratzten und beschädigten. Derzeit liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Flörsheim erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

6. Hundehalter nach Unfallflucht mit schwerverletzter Frau gesucht, Hofheim am Taunus, Richard-Zorn-Weg, Freitag, 26.07.2019, 08:30 Uhr

(jn)Die Polizei sucht seit Freitagmorgen nach einem Hundehalter, der sich unerlaubt von einer Unfallstelle in Hofheim entfernt hat, obwohl sein freilaufender Hund den Angaben der 34-jährigen Gestürzten zufolge einen schweren Fahrradunfall verursacht hatte. Gegen 08:30 Uhr war die 34 Jahre alte Pedelec-Fahrerin auf dem Richard-Zorn-Weg unterwegs, als ihr etwa 100 Meter vor dem Schmelzweg ein nicht angeleinter Hund aus dem Gebüsch heraus vor ihr Rad lief. Infolgedessen stürzte die Zweiradfahrerin und zog sich schwere Verletzungen zu, die eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus erforderlich machten. Der Halter des Hundes, der auf den Vorfall aufmerksam geworden war, blieb zunächst stehen, weigerte sich jedoch bis zum Eintreffen der Polizei an der Unfallstelle zu bleiben oder Angaben zu seinen Personalien zu machen und ging weiter. Er wurde als ca. 65 bis 70 Jahre alter Mann mit kurzen grauen Haaren beschrieben, der ein rotes Oberteil und eine blaue Hose getragen haben soll. Zudem sei er etwa 1,80 Meter groß gewesen und habe mitteleuropäisch ausgesehen. Bei dem Hund soll es sich um einen hellbraunen Labrador gehandelt haben. Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 entgegen.

