Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Anstieg von Einsätzen mit Gas-Heizgeräten und Kohlenmonoxid

Ratingen (ots)

Die Feuerwehr Ratingen verzeichnet, genauso wie andere Feuerwehren, einen Anstieg von Einsätzen im Zusammenhang mit Gas-Heizgeräten und dem Auftreten von Kohlenmonoxid in der Raumluft. Dabei wird eine verschlechterte Wirksamkeit der Abgasabführung durch die derzeitige Wetterlage als mögliche Ursache angenommen. Zusammenhang: Bei modernen Heizgeräten sind die Abgastemperaturen sehr niedrig. Gleichzeitig wird der Unterschied der Abgastemperatur zur Umlufttemperatur aber für die Funktion der Abgasabführung im Kamin benötigt. Unter ungünstigen Umständen kann es somit zu einer Anreicherung von Verbrennungsgasen in den Räumen kommen, in denen die Gas-Heizgeräte betrieben werden. Sollten im Zusammenhang mit dem Betrieb (!) von Gas-Heizgeräten Symptome auftreten (Kopfschmerz, Müdigkeit, Schwindel) zögern sie im Zweifel nicht die Feuerwehr zu informieren. Ein deutlich besserer Weg ist die Anschaffung eines CO-Warners, dieser überwacht auch außerhalb der derzeitigen, besonderen Witterungsbedingungen die Umgebungsluft auf Kohlenstoffmonoxid. Werden sicherheitsrelevante Werte überschritten wird, ähnlich wie bei einem Rauchmelder, Alarm ausgelöst. Bezüglich konkreter Einsätze verweist die Feuerwehr Ratingen in diesem Zusammenhang auf ihre OTS-Presse-Meldungen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/4331896 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/4330963

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ratingen

Erik Heumann

Telefon: 02102/550 37777

Fax: 02102/5509370

E-Mail: erik.heumann@ratingen.de

www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell