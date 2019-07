Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ausgelöster Heimrauchmelder alarmierte die Feuerwehr

Ratingen (ots)

Am Vormittag um 10:56 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Otto-Hahn Straße alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle konnte ein ausgelöster Heimrauchmelder sowie Brandgeruch aus dem 1. OG wahrgenommen werden. Auf Schellen und Klopfen erfolgte keine Reaktion aus der Wohnung. Da für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ratingen nicht erkenntlich war, ob sich Personen in dieser Wohnung befanden, wurde die Wohnungstür gewaltsam geöffnet. Der vorgehende Trupp rettete eine Person aus der stark verrauchten Wohnung. Die Person wurde dem Rettungsdienst übergeben. Die Ursache für den ausgelösten Rauchmelder war ein auf dem eingeschalteten Herd stehender Topf, dessen Inhalt verbrannt war. Die Wohnung wurde mit einem Überdrucklüfter belüftet. Die Person ist mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert worden. Bei diesem Einsatz hat sich wieder herauskristallisiert: Rauchmelder retten Leben! Zu diesem Einsatz liegen keine Bilder vor.

