FW Ratingen: Brand in einer Lagerhalle - zunächst nur Kleinbrand gemeldet

Brand in einer Lagerhalle - zunächst nur Kleinbrand gemeldet

Ratingen (ots)

Ratingen-Homberg, Am Rosenbaum, 1:22, 11.07.2019

Um 01:22 Uhr in der Nacht wurde der Kreisleitstelle in Mettmann ein Kleinbrand in einem Gewerbegebiet in Ratingen-Homberg gemeldet. Die Leitstelle alarmierte daraufhin die Berufsfeuerwehr und die Löschgruppe Homberg der Feuerwehr Ratingen.

Die ersten Einsatzkräfte fanden einen Brand unmittelbar an einer als Lager und Werkstatt genutzten Gewerbehalle vor. Das Feuer hatte bereits auf die Regale im Innenraum übergriffen, aus dem Dach der Halle quoll dichter Rauch. Angesichts dieser Lage wurden weitere Einsatzfahrzeuge des Löschzuges Mitte angefordert. Durch den sofortigen Einsatz zweier Löschrohre unter Atemschutz konnte die Ausbreitung des Feuers in letzter Minute verhindert werden. Mit der Drehleiter wurden Teile des Daches entfernt, so dass die heißen Rauchgase abziehen konnten. Verbliebene Glutnester wurden abgelöscht und die Halle mit einem Hochleistungslüfter von Rauchgasen befreit.

An der Halle und den gelagerten Gegenständen entstand durch Ruß und Hitze erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Löschgruppe Homberg, des Löschzuges Mitte, des Rettungsdienstes der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie der Polizei.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ratingen

Stefan Dahlmann

Telefon: 02102/55037777

E-Mail: stefan.dahlmann@ratingen.de

www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell