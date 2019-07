Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: ABC Zug der Feuerwehr Ratingen geht Einkaufen - Eine nicht ganz alltägliche Übung

Ratingen (ots)

Ratingen-West, Am Sandbach, 20:30 Uhr, 09.07.19

Marsmännchen bei Real in Ratingen? Nein, das nicht! Die seltsamen Gestalten, die in dem Supermarkt für einen Grillabend einkauften, waren Angehörige der Spezialeinheit für Atomare, Biologische und Chemische Schadenslagen. Das Ganze war eine Übung mit Chemikalienschutzanzügen, die regelmäßig absolviert werden müssen. Mit Unterstützung der Marktleitung Real konnte an diesem Abend die etwas komisch anmutende Übung durchgeführt werden. Das Problem für die Einsatzkräfte ist die schwierige Kommunikation, die eingeschränkte Sicht- und Handlungsfähigkeit und die Bewegungseinschränkung. Alle diese Dinge sind natürlich bei einem Einkauf, vor allem bei einem unvollständigen Einkaufszettel, notwendig. Die Kräfte des ABC Zuges meisterten die Aufgabe aber prächtig, sodass es am Ende zum Bezahlen an die Kasse ging. Natürlich musste man sich in der Schlange anstellen, so wie es sich gehört! Als Belohnung durften die Feuerwehrangehörigen später den Einkauf beim Grillen verzehren und die übrigen Gäste des Einkaufsmarktes konnten sich mit Sicherheit das eine oder andere Schmunzeln nicht verkneifen. Lieben Dank an den Supermarkt für die Unterstützung. (J. Neumann)

