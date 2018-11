POL-GE: Zusammenstoß zwischen Auto und zwölfjährigem Fahrradfahrer

Gelsenkirchen (ots) - Am Samstag, 24.11.2018 kam es in Gelsenkirchen-Rotthausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem zwölfjährigen Fahrradfahrer und einem Pkw. Der Junge hatte gegen 10:30 Uhr versucht die Mechtenbergstraße in Höhe der Wetterstraße mit seinem Fahrrad auf dem dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren. Hier wurde er jedoch von einem 67jährigen Fahrzeugführer übersehen, so dass es trotz einer Vollbremsung des Autofahrers zum Zusammenstoß kam. Der Junge, der über Schmerzen im Bereich des Rückens klagte, wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gefahren, wo er stationär aufgenommen werden musste. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils leichter Sachschaden.

