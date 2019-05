Polizei Paderborn

POL-PB: Mehrere Diebstähle aus Firmenfahrzeugen

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Mittwoch auf Freitagmorgen aus mehreren Firmenfahrzeugen im Stadtgebiet Paderborn Werkzeuge entwendet.

In Paderborn-Sande hatte der 27-jährige Mitarbeiter eines Betriebs den Firmenwagen am Mittwochabend gegen 19 Uhr in der Pappelallee abgestellt. Am nächsten Morgen bemerkte er gegen 07:30 Uhr, dass aus dem Fahrzeug drei hochwertige Werkzeugmaschinen fehlten. Ein weiterer Diebstahl ereignete sich in der Zeit von Donnerstag auf Freitag zwischen 16.30 Uhr und 07.00 Uhr in der Gesselner Straße in Paderborn Elsen. Die Täter schlugen dort ein Fenster an einem Firmenauto ein und nahmen unter anderem Stemmeisen und einen Winkelschleifer mit.

Den dritten Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug meldete am Donnerstagmorgen ein 52-jähriger Mann aus Paderborn-Sande. Er hatte das Gefährt in der Zeit von Mittwochabend auf Donnerstagmorgen in der Rosmarienstraße abgestellt. Dort wurden unter anderem Borhämmer entwendet.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei über die 05251/3060.

