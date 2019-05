Polizei Paderborn

POL-PB: BMW aus Carport gestohlen

Delbrück (ots)

(mh) Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Delbrück einen BMW X5 aus einem Carport in der Antoniusstraße gestohlen. Das Fahrzeug verfügt über eine elektronische Wegfahrsperre und die Keyless-Go-Funktion.

Der 45-jährige Besitzer des BMW hatte das Auto gegen 23.00 Uhr unter dem Carport seines Wohnhauses geparkt und verschlossen. Am Freitagmorgen stellte er gegen 07.10 Uhr den Verlust des Fahrzeugs fest. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise von Zeugen über die Telefonnummer 05251/3060.

Schlüssel mit Keyless Go sollten nie in der Nähe von Haus- oder Wohnungstüren abgelegt werden. Es sei denn, das Funksignal des Schlüssels ist durch geeignete Mittel, wie zum Beispiel eine Aluminiumhülle, abgeschirmt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell