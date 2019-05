Polizei Paderborn

POL-PB: 20 neue Anzeigen wegen falscher Polizisten - Polizei warnt vor Trickbetrügern am Telefon

Paderborn (ots)

(mh) Die Kreispolizeibehörde Paderborn warnt weiterhin vor Anrufen durch "falsche Polizisten". Bereits am Montag (06.05.2019) und am Dienstag (07.05.2019) kam es zu betrügerischen Anrufen in Paderborn, Borchen und Dörenhagen. Seit Donnerstag sind 20 neue Anzeigen aus Paderborn eingegangen. Zu einer Geldübergabe kam es glücklicherweise nicht.

Die Geschichte der betrügerischen Anrufe ähneln sich. Der falsche Polizist teilt den Betroffenen mit, dass in deren Wohngegend Einbrecher festgenommen wurden. Auf einer Liste der Einbrecher hätten auch Informationen über den Betroffenen gestanden. Eine derart dramatische Schilderung der Situation sorgt oft für Angst bei den Angerufenen. Schnell fragen die Betrüger im weiteren Verlauf nach den Ersparnissen und gaukeln vor, dass diese auf dem Bankkonto nicht mehr sicher sind und abgehoben werden müssen. Die Polizei würde das Bargeld übernehmen und sicher verwahren. Dabei wechseln sich die Täter am Telefon mit angeblichen Kollegen ab und halten das Opfer so dauerhaft unter Druck. Bei einem 59-jährigen Mann aus Paderborn war diese Masche nicht erfolgreich. Er war durch die regelmäßige mediale Berichterstattung zu dem Thema im Bilde, beendete das Gespräch und informierte die echte Polizei. So handelten auch die weiteren betroffenen Personen.

Folgende Tipps sollten Sie beachten, um nicht Opfer von "falschen Polizisten" zu werden:

- Die echte Polizei ruft Sie niemals an und fragt Sie auch nicht nach Wertsachen im Haus oder nach Geld auf der Bank!

- Lassen Sie sich nicht von Telefonnummern im Telefondisplay irritieren. Die Täter "fälschen" ihre Nummern sofern eine Übermittlung stattfindet.

- Geben Sie niemals Geld oder Wertsachen an fremde Menschen heraus.

- Beenden Sie solche Telefonate konsequent, indem Sie den Hörer auflegen.

- Holen Sie sich in jedem Fall - egal was die Anruferinnen oder Anrufer Ihnen erzählen oder raten - persönlichen Beistand oder Rat bei einer Person Ihres Vertrauens.

- Informieren Sie die echte Polizei über den Notruf 110.

Weitere Infos und Tipps: https://polizei.nrw/artikel/betrueger-geben-sich-am-telefon-als-polizeibeamte-aus

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell