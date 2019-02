Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Brand in Dachgeschosswohnung auf der Straße Hellweg

Recklinghausen (ots)

Gestern, gegen 15 Uhr, brannte es in einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Hellweg. Dabei entstand umfänglicher Sachschaden in der Wohnung und am Dachstuhl. Der entstandene Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Bewohner der Wohnung, ein 37-Jähriger, wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Heute suchte ein Brandsachbearbeiter der Polizei den Brandort auf. Der Brand dürfte aufgrund von Fahrlässigkeit entstanden sein.

