POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus für Samstag, den 03.08.2019

Hofheim (ots)

1. Verkehrsdelikte

Verkehrsunfallflucht

Unfallzeit: Fr., 02.08.2019, gg. 19:10 Uhr Unfallort: 65843 Sulzbach, Hauptstraße

Eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus Eschborn befuhr mit ihrem Mercedes die Hauptstraße in Sulzbach. Kurz nach der Tankstelle bog sie zum Wenden nach links in eine Grundstückseinfahrt ein. Ein unbekannter männlicher Fahrzeugführer befand sich zu diesem Zeitpunkt mit seinem silbernen Kompaktwagen links am Straßenrand im Bereich der Einfahrt und setzte sein Fahrzeug plötzlich zurück. Es kam zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Der Unfallverursacher stieg zwar aus seinem Fahrzeug aus, um sich nach den Fahrzeugschäden zu erkundigen, entfernte sich aber anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Er wird auf 45 Jahre geschätzt, 180cm groß und hatte eine Halbglatze. Die Person habe abwesend gewirkt. Weitere Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher sind nicht bekannt. Bei dem Verkehrsunfall entstand bei der Geschädigten ein Sachschaden von ca. 1500,- EUR.

Zeugenhinweise sind erbeten und werden bei der Pst. Eschborn unter der Tel.: 06196-96950 entgegengenommen.

Verkehrsunfallflucht

Unfallzeit: Fr., 02.08.2019, gg. 16:00 Uhr - 16:30 Uhr Unfallort: 65812 Bad Soden, Hasselstraße

Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug, einen schwarzen Mercedes, auf dem Rewe-Parkplatz in der Hasselstraße in Bad Soden am Taunus. Das Fahrzeug stand frontal eingeparkt in dem "Mittelstreifen" gegenüber der Bäckerei. Der/die unbekannte Unfallverursacher/in fuhr beim Ein-/Ausparken aus der Gegenüberliegenden Parklücke gegen das Fahrzeug der Geschädigten. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- EUR. Anschließend entfernte sich der/die Unfallverursacher/in unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise sind erbeten und werden bei der Pst. Eschborn unter der Tel.: 06196-96950 entgegengenommen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallzeit: Fr., 02.08.2019, gg. 16:10 Uhr Unfallort: 65239 Hochheim, Frankfurter Straße/B 40

Ein 55-jähriger Rollerfahrer aus Hofheim befuhr zur Unfallzeit die B40 aus Richtung Wiesbaden kommend in Richtung Flörsheim-Wicker. Eine 26-jährige Mainzerin befuhr mit ihrem Polo Frankfurter Straße aus Richtung Hochheim am Main kommend in Richtung B 40 (Deponie Wicker). Sie beabsichtigte im Kreuzungsbereich nach links auf die B 40 einzufahren, um die Fahrt in Richtung Wiesbaden fortzusetzen. Beim Abbiegen missachtete die Unfallverursacherin die Vorfahrt des von rechts kommenden, Vorfahrtberechtigten Rollerfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall stürzte der Rollerfahrer, welcher anschließend in den Graben rutschte. Er wurde dabei schwer verletzt und musste anschließend in einem Krankenhaus versorgt werden. Auch die Unfallverursacherin verletzte sich leicht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

2. Eigentumsdelikte

Täterfestnahme nach Rollerdiebstahl, Sachbeschädigung an Oldtimer, sowie Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis

Tatzeit: Sa., 03.08.2019, zw. 00:30 Uhr - 01:45 Uhr Tatort: 65439 Flörsheim-Weilbach

Zur Tatzeit wurde zunächst durch unbekannte Täter die Front und Heckscheibe eines abgestellten derzeit stillgelegten Oldtimers eingeschlagen. Im Fahrzeuginneren konnte bei der Sachverhaltsaufnahme das vermutliche Tatmittel, ein Hammer fest- und sichergestellt werden. Weiterhin wurden Hinweise zu den Tätern bekannt. So soll es sich um zwei Personen auf einem Roller gehandelt haben, die sich ohne Helm vom Tatort entfernt hatten. Im Zuge der Nahbereichsfahndung konnte der flüchtige Roller festgestellt und die beiden Personen vorläufig festgenommen werden. Es stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der Roller zuvor in der Berliner Straße in Weilbach entwendet worden war. Das Zündschloss des Rollers war durch die Täter beschädigt worden. Der Fahrzeugführer stand bei seiner Kontrolle erkennbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Des Weiteren besaß er keine Fahrerlaubnis.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden beide Beschuldigten wieder entlassen.

