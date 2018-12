POL-HI: Parkender Pkw angefahren

Hildesheim (ots) - Banteln. (kam) Am heutigen Morgen in der Zeit von 07.00 h bis 07.30 h ist ein parkender Pkw in der Alfelder Str./Ecke Kampstraße vermutlich durch ein anderes Fahrzeug an der hinteren linken Ecke beschädigt worden. Offensichtlich hat ein vorbeifahrender Fahrzeugführer den parkenden Pkw zu spät erkannt und ist hinten auf diesen aufgefahren. Dieses Fahrzeug ist auch beschädigt worden, der Fahrzeugführer hat sich aber unerkannt entfernt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Elze unter 05068/93030 zu melden.

